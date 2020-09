Le favorite della nuova Serie B 2020 – 2021

Anche se è ancora tutto in gioco, è chiaro che è già possibile abbozzare una prima idea di come si strutturerà la griglia di partenza della Serie B 2020-2021. Osservando i team, le strategie di gioco, l’affiatamento e l’energia, infatti già si vocifera quali sono le squadre favorite della nuova Serie B che si sfideranno per il salto in A. Di certo il Monza sarà una delle squadre da battere, per il resto c’è chi dice Lecce, chi Empoli, chi Brescia.

A conferma di questo il fatto che la promozione diretta del Monza in Serie A si gioca in linea di massima a quota 3,50, il Lecce si gioca in testa sulla quota 5,00, il Brescia addirittura a 6,00. A seguire il Frosinone con 8,00 ed Empoli come la Spal a 10,00. In ogni caso, si sa, tutto dipende anche dal bookmaker, per questo se si ha già una propria idea è bene cercarne uno vantaggioso. È possibile trovare ottime quote anche sui siti scommesse senza licenza AAMS, purché in possesso di licenza europea.

Di fatto, si sa, in partenza sono tutti carichi ed è veramente difficile di conseguenza individuare quali sono le squadre più deboli e le più forti, per questo di certo è bene prepararsi a grandi sorprese. Già la partenza con Monza-Spal 0-0 non se l’aspettavano in tanti.

I team più agguerriti e più chiacchierati

Il Monza, dopotutto, ha già dichiarato che l’intenzione è quella di sconfiggere le avversarie e passare alla Serie A: parte con il piede di guerra, quindi, Paolo Berlusconi sia con questa dichiarazione, sia con l’acquisto di Boateng. Subito dietro al Monza non sembrano meno agguerrite due retrocesse, che quindi sono fresche di Serie A: il Lecce e la Spal. La prima conterà di certo su giocatori come Corini, Coda, Paganini, la seconda su giocatori che di fatto ha perché non riesce a vendere, come Castro.

Appena arrivato in finale playoff qualche settimana fa, senza tuttavia riuscire ad entrare nella rosa della Serie A, il Frosinone che tuttavia ha un’energia alimentata proprio dall’aver visto il proprio sogno così vicino e quasi tangibile. Agguerrito è anche il team dell’Empoli dove fra i giocatori si respira un’aria nuova, fresca e, chissà, vincente.

Team che partono in sordina, ma che potrebbero riservare sorprese

Altre squadre della Serie B non hanno fatto fino a questo momento molto parlare di sé, iniziando in questa gara un po’ “in sordina”, ma non è detto affatto che non riservino delle sorprese quando meno ci si aspetta. È il caso del retrocesso Brescia che certo dopo la delusione estiva farà di tutto per riprendere il proprio posto nella “rosa degli eletti”. Ottime trattative vi sono in corso da parte di Chievo, Pisa e Pordenone e chissà che non riusciranno a spuntarla: già la scorsa stagione si erano dimostrati competitivi e con il tempo passato, nuovi innesti e tecnici di livello hanno certo migliorato il migliorabile. Una citazione la merita anche il Vicenza che, sebbene con qualche evidente punto debole, ripristinandolo potrebbe davvero avere le carte giuste per giocarsela.