Le ‘Favole al telefono’ per ricordare lo scrittore Gianni Rodari

Le favole di Gianni Rodari, l’anniversario dei cento anni dello scrittore giornalista specializzato in racconti per l’infanzia. In occasione del centenario della sua nascita l’Istituto Comprensivo di Difesa Grande lo ha voluto ricordare con un progetto attraverso i suoi racconti e la sua inventiva. Un momento per ricordare e festeggiare uno dei maggiori interpreti del fantastico che ieri mattina è stato ancora una volta al centro di un momento di lettura con le “Favole al telefono”. Con il dirigente scolastico Luana Occhionero, oltre agli alunni, hanno partecipato all’evento Daniela Battista, presidente dell’associazione “La Casa del Libro” e Fernanda Pugliese presidente della rivista “Kamastra”. Con loro anche l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile che ha voluto lodare l’iniziativa ricordando l’importanza che i racconti di Gianni Rodari hanno avuto negli anni nel percorso scolastico di migliaia di studenti. Barile ha ringraziato il dirigente scolastico, tutte le insegnanti e Carla Di Pardo ideatrice del progetto, che con il loro lavoro giornaliero riescono ancora a coinvolgere gli studenti anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Per ricordare ancora una volta Rodari, tutti gli studenti coinvolti nel progetto hanno realizzato diversi elaborati grafici, video e pittorici che verrano postati con l’hashtag #augurirodari e #100annirodari.