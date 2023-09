Le drammatiche conseguenze della rinuncia all’educare

GIUSEPPE CAROZZA

Finalmente – verrebbe quasi da dire – è arrivato settembre, che in qualche modo segna il ritorno ad una parvenza di normalità dopo un’estate, mai come questa ormai agli sgoccioli, segnata da un numero di efferatezze a dir poco incalcolabili. Ferocia e crudeltà che hanno messo a nudo ancora una volta i limiti che, sul piano culturale e civile, caratterizzano la nostra società che probabilmente, a furia di esaltarsi giorno dopo giorno per le sue pur innegabili conquiste sul piano scientifico e tecnologico, sta forse inconsapevolmente smarrendo il senso più comune del vivere e del relazionarsi.

Con il ritorno alla normale ferialità delle attività quotidiane e, in special modo, con la riapertura delle scuole che, al momento, sembrano, unitamente ad alcuni luoghi di aggregazione come ad esempio le parrocchie, le uniche realtà in grado di fronteggiare – pur con tutti i loro limiti – l’inconsistenza esistenziale in particolare di tanti giovani e adolescenti, ci si augura davvero che possa trovare un freno quella lunga spirale di gratuita violenza perpetrata soprattutto nei confronti delle donne (purtroppo, di qualsiasi età) che ha contrassegnato le torride settimane di questa pazza estate. I casi di Palermo e del Parco Verde di Caivano, solo per citare quelli, ahimé, più recenti e più noti, ci mettono di fronte ad una triste e drammatica constatazione: i nostri ragazzi, fatte salve per fortuna numerosissime eccezioni, fanno sempre più fatica a costruire rapporti che vadano oltre la logica del possesso e dell’usa e getta.

Ciò che colpisce anche l’osservatore più sprovveduto è la giovanissima età di queste vittime, violentate se non addirittura ammazzate con una violenza efferata da compagni, o ex, nel fiore dei loro anni. Purtroppo, dietro un gesto così terribile spesso c’è una storia che parte da lontano e che ha a che fare con adolescenti maschi molto vulnerabili e analfabeti dal punto di vista emotivo-sentimentale. Come accade sempre più spesso di osservare a chi come noi vive, direttamente o indirettamente, fra ragazzi in fase di crescita emotiva oltre che fisica, l’impressione più immediata è che, chiusi in un esasperato individualismo, molti adolescenti fanno fatica a cimentarsi in un rapporto che non sia “usa e getta” con il partner: se tutto è mio, anche la ragazza diventa merce da consumare. La famiglia italiana dal canto suo, purtroppo, spesso non entra in discorsi affettivo-sessuali con i propri figli, complice a volte un’educazione cristiana che ha creato non pochi problemi alimentando sensi di colpa infiniti su tale materia. La scuola, pur con i suoi apprezzabili sforzi in termini di educazione sessuale, non sempre riesce ad essere lineare e scevra dalle ideologie imperanti in materia e, di conseguenza, ecco che il più delle volte i ragazzi sono lasciati soli e si documentano su social e Internet. Mentre la famiglia autoritaria del passato addomesticava fin dalla tenera età i figli, mortificando a ogni costo i loro impulsi sessuali, oggi la famiglia affettiva e, come dicono alcuni sociologi, “prestazionale”, concede tutto e incentiva l’esibizione del corpo, fotografato ed esposto sui social fin dalla culla.

È così che crescono piccoli dittatori convinti che tutto il mondo ruoti attorno a loro. In una bellissima canzone, il rapper italiano di origine marocchina Baby Gang – forse a nome di un’intera generazione – si esprime così: <<Non so dire “Ti amo”, non me l’hanno insegnato; l’ho imparato da solo, ma non ha funzionato>>. Condizionati da emozioni incontrollate e non educate, tanti adolescenti invocano la presenza di un adulto che sappia accompagnarli nel complesso alfabeto degli affetti e li aiuti a vincere la paura del fallimento inguardabile per imparare che l’amore non va solo preteso, ma va innanzitutto donato. Sì perché, bisogna una volta per tutte assumersi la responsabilità seppur con vergogna, di dire che gli adulti sono venuti meno, commettendo un grande peccato di omissione, al dovere e alla fatica di educare. Ammettiamolo, la ricetta magica per far fronte a questi obbrobri – insieme agli stupri dei minorenni, vanno aggiunti gli scempi perpetuati sulle donne dai maschi con i quali avevano avuto un rapporto se non proprio d’amore, di convivenza, di conoscenza – non la possiede nessuno, eppure nessuno può esimersi dal tenere gli occhi spalancati su un dramma che li riguarda. Perché il problema vero non sono i ragazzi nati un decennio dopo l’inizio del terzo millennio, ma coloro che li hanno preceduti. Altre volte, da queste stesse colonne, abbiamo parlato della fatica di educare e non solo della gioia che di questa fatica è sorella. Educare vuol dire farsi accanto, rinunciare ai tuoi spazi, al tuo tempo libero per viverlo insieme al minore che ti è affidato. Vuol dire guardarlo, studiarlo, assurgere a modello. Tutto questo a partire dalla famiglia. Mi rendo conto di quanto possa sembrare antiquato questo mio pensiero in un tempo in cui tutto sembra complottare ai danni della famiglia. Eppure – lo noto ogni giorno – il ragazzo che è seguito ha più probabilità di crescere senza far danni a sé e agli altri. Alla famiglia si aggiungono la scuola, e la chiesa, se sono credenti. Ho detto si aggiungono, non si sostituiscono. E anche in questo caso vale la pena ricordare che senza passione e adeguata preparazione, anche l’insegnamento e la catechesi lasciano il tempo che trovano. Nel raccontare il fatto di cui si era reso protagonista, uno degli stupratori di Palermo scrive: <<Eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa così l’avevo vista solo nei video porno…>>. Già, i video porno. A che età hanno preso contatto con la pornografia i nostri ragazzi? Quanto ne sono stati influenzati? Conviene accendere un faro anche su questa sciagura o il fatto che gli stessi adulti ne facciano uso e abuso ci mette la museruola? Il giovincello che si è nutrito di film porno è portato a imitarlo. Lo stupro dei minorenni potrebbe – dico potrebbe – affondare le radici anche in questa fogna? Come si vede, c’è di che indignarsi e di che interrogarsi. In fondo – come ha detto di recente don Maurizio Patriciello – <<stiamo rubando soprattutto ai piccoli la gioia di scoprire lentamente, dolcemente, serenamente quanto sia bello amare ed essere amati. Facendoli precipitare nell’inferno del sesso senza amore, senza dignità, senza soddisfazione>>. Forse è arrivato il momento di riprendere in mano i remi della nave, prima che sia troppo tardi e affondi nell’oceano dell’orrore.