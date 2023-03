In Consiglio Regionale il prossimo 8 Marzo. Verrà anche inaugurata una mostra permanente a cura dell’artista molisana Giulia D’Aloia

Si svolgerà il prossimo 8 marzo presso la sede del Consiglio regionale del Molise la Seconda edizione di Consiglio di Donna – “Le Donne ed il territorio: una sfida quotidiana”, evento organizzato dalla Presidenza del Consiglio ed occasione per omaggiare la figura della donna nella società molisana.

Donne molisane protagoniste di particolari vissuti personali e professionali a confronto, ognuna Esempio virtuoso di singolari spaccati di vita che le hanno rese straordinarie nei contesti più disparati da quello sociale a quello culturale, da quello familiare a quello politico- amministrativo, da quello professionale a quello imprenditoriale.



Un momento di riflessione per dare voce a donne del territorio e prestare loro ascolto di come sono divenute artefici di storie eccellenti fatte di forza, determinazione, coraggio, tenacia e resilienza. Tutte interpreti speciali che hanno apportato preziosi contributi alle comunità molisane. L’evento si svolgerà mercoledì 8 marzo alle ore 16:30.

Modererà i lavori Valentina Ciarlante, Giornalista e Presidente Unione stampa sportiva italiana.

Alle ospiti verrà consegnato un omaggio artistico realizzato artigianalmente dai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso.

A fine lavori, verrà inaugurata una mostra permanente a cura dell’artista molisana Giulia D’Aloia che rimarrà aperta al pubblico nei giorni 8, 9, 10 e 11 marzo p.v. dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la sede del Consiglio regionale. L’ingresso è gratuito.