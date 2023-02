Le donne di Sanremo: il ritratto di una generazione italiana in forte evoluzione

La partecipazione femminile al festival fa emergere problemi sommersi della nostra società e suscita critiche assieme alla mancanza di donne nel podio

di Giusy Spadanuda

Si è concluso poche ore fa la 73esima edizione del Festival della Canzone italiana e i telespettatori che hanno deciso di guardare la diretta sono stati quest’anno ben 10 milioni in media per serata, una delle percentuali d’ascolto più alte di sempre. Merito dei conduttori? Può darsi, di certo il format Amadeus più co-conduttrici sembra piacere molto, sebbene non manchino poi le critiche di rito post serata: l’abito troppo … , la discesa dalla scalinata poco elegante, i minuti di presenza sul palco ridotti. Per non parlare poi del monologo che i tabloid nostrani attendono con ansia, quasi a volervi trovare per forza una nota negativa. Il problema è che di negativo nei discorsi delle donne che si sono succedete sul palco dell’Ariston c’è ben poco.

È evidente nei loro discorsi lo sforzo di incarnare un modello femminile più attinente alla realtà e di proporsi portavoce di un mondo che non è sempre e solo quello dei romanzi rosa. Chiara Ferragni, imprenditrice, modella e madre fiera di due bambini sfida, in nome di una maggiore consapevolezza femminile, il sottile confine tra buon gusto e morale con i suoi abiti-manifesto, dal vestito che ritrae il suo fisico in semitrasparenza alla collana a forma di utero dorata. Scelte che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate oltraggiose e indecenti e che invece, in un’epoca di gender fluid e di libertà sociale, si speri diventino la normalità.

Donne che si scusano per non voler diventare madri, madri che si scusano per non voler dover scegliere tra esserlo o lavorare, e lavoratrici che si scusano per non porre il lavoro al primo posto. Potremmo riassumere così in poche frasi i pensieri di una generazione femminile di cui le attrici, atlete e giornaliste si sono fatte portavoce sul palco di Sanremo. Una storia di gap sociali e di genere che si ripete da sempre e che soprattutto nell’ambito occupazionale non accenna ad attenuarsi. Si pensi infatti che nel 2022 la percentuale di donne occupate in Italia è sceso al 49% contro la media europea del 62,4 e per più della metà trattasi di contratti part-time a differenza di un 26% dei part-time maschili. Per non parlare della differenza salariale che inevitabilmente si riflette su un gender gap di tipo pensionistico: a dicembre dello scorso anno gli uomini in Italia hanno percepito in media circa 450 euro in più di pensione rispetto alle donne, una differenza che con il caro vita attuale non può più essere sostenibile.

In regione la situazione mostra un saldo ancora peggiore. Se secondo i dati di Infocamere nel 2022 si è registrato un aumento dell’imprenditoria femminile di quasi il 40% in due anni, in Molise i numeri sono ancora molto lontani al punto che per ottenere dati puntuali bisogna tornare indietro di almeno 10 anni.

Scegliendo 4 co-conduttrici dal background differente, ma non festeggiando la presenza di alcuna donna nella top 5 dei finalisti, in qualche modo Sanremo pur non volendo ha reso una delle rappresentazioni più precise ed esatte che ci si poteva aspettare della nostra società, in cui le donne hanno ancora un ruolo marginale, di “accompagnatrici” dell’Amadeus di turno, che le limita in un circolo infinito di scelte forzate e innaturali tra lavoro e famiglia senza poi poter godere dei relativi benefici.