Le donne che cantano e lavorano il “tombolo”: in uno spot l’Isernia che fa emozionare (IL VIDEO)

In questi giorni si sta girando un video promozionale della città che sarà proiettato nell’ambito di un progetto europeo

ISERNIA. Dall’Ufficio Politiche Pubbliche del Comune di Isernia arriva questo frammento di riprese in piazza Sanfelice, dove si stanno girando delle scene per la realizzazione del video promozionale della Città di Isernia, in vista del meeting internazionale Re-grow city organizzato dallo stesso Ufficio Politiche pubbliche per il 27-28-29 novembre. Re-grow city è un progetto innovativo per il rilancio del centro storico e che vedrà Isernia collaborare con diversi comuni di altri Paesi europei. In questa parte del video le donne isernine che lavorano il “tombolo”, l’antica arte del merletto tipica della città di Isernia.