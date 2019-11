Domani, mercoledì 20 novembre, convegno all’Unimol

Domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11.00, nell’Aula Centro Servizi Culturali “G. A. Colozza” si terrà il convegno – a cura del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise – dal titolo “Le decisioni amministrative tra prevenzione del rischio e gestione delle emergenze”. L’evento, in una prospettiva interdisciplinare, vedrà come relatori giuristi, ingegneri e architetti, provenienti anche da diversi Atenei nazionali, che si confronteranno sull’applicazione di importanti principi ed aspetti di notevole rilievo e particolare attualità quali quello della prevenzione, della precauzione e dello sviluppo sostenibile che risultano, più che mai oggi, sono non solo essenziali di per sé, ma anche imprescindibili per l’attività del decisore politico e di quello amministrativo a tutti i livelli. Tali principi infatti, giocano un ruolo fondamentale sia nella programmazione e prevenzione dei rischi (ambientali, sismici ma anche economici) sia nella gestione delle emergenze (si consideri la disciplina delle ordinanze di urgenza). Questi i temi dunque che saranno affrontati in un contesto disciplinare variegato e di ampio respiro che rappresenta anche una efficace occasione di qualificazione e aggiornamento professionale.