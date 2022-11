Le curve che ammalano il calcio peggiorano

di Sergio Genovese

E’ facile di impatto condannare quello che è successo allo Stadio Meazza di Milano dopo che si era sparsa la notizia dell’assassinio di un capo ultrà. Vivendo in un mondo dove il sotto sta sopra e il sopra sotto, l’accaduto è scivolato addosso a tutti nel breve volgere di qualche ora, al massimo di un giorno. Cosa volete che possa pesare l’episodio di fanatici che hanno preteso da bambini ed adulti di lasciare lo stadio per una prepotente volontà non si capisce giustificata da quale autorità. La individuazione geografica non induca in errore perché sarebbe potuto succedere in qualsiasi latitudine dello stivale. Dove il tifo impazzisce, ci sono diffuse zone franche. La situazione è radicata negli strati più sommersi, quelle bandiere finiscono spesso di avvolgere giovani e non che è possibile trovare nei peccaminosi gangli della malavita. Se da un lato è vero che è difficile estirpare la voluminosa parte marcia, dall’altra bisogna ammettere che i club hanno fatto poco o niente, anzi l’unica strategia messa in atto è stata quella di arrivare a patti con i “Commando” finendo di dare più arroganza e potere a chi è sempre pronto allo scontro. Nella flebile speranza che qualcuno si possa concentrare sulla indicibile e incredibile azione perpetrata sugli scaloni del Meazza, è il caso di ribadire che un nutrito gruppo di persone ha obbligato un altro nutrito gruppo di persone ( migliaia e migliaia) di lasciare lo stadio nonostante ognuno di loro avesse il diritto di restare peraltro avendo provveduto ad acquistare un biglietto per ottenere l’accesso. Tutto questo è accaduto in un luogo di sport, cioè nell’ universo che per la letteratura di quelli che si aggrappano alla retorica di maniera, dovrebbe essere lo specchio di abitudini di vita esemplari e distintive. Ancora oggi sentiamo cantori con le note depauperate che non avendo altre teorie in cambusa, continuano a sostenere che lo sport, nel nostro caso il calcio, toglie i ragazzi dalla strada, aggiungo, per metterli dove? Ho assistito su un campo di gioco, un po’ di tempo fa, ad uno spettacolo indecoroso dove alla fine della partita i ragazzi sconfitti sono andati sotto le tribune con il capo chino e la massima rassegnazione, per subire le ignoranti e presuntuose prediche dei loro papà e delle loro mamme. Se ci pensate, in evoluzione, certe iconografie poi portano al gesto incivile che ha acceso i lampeggianti a Milano. Ci vuole una rivoluzione copernicana, Gabriele Gravina, Malagò ed Abodi non inseriscano l’ennesimo colpo dato allo sport, nel paniere di una abitudine al peggio che è diventata quasi fisiologica. Il calcio italiano ha bisogno più di educatori che di allenatori ma anche di dirigenti all’altezza di difendere principi e valori dei quali, naturalmente, bisogna conoscerne il primato. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una tendenza che ha voluto riconoscere allo sport di base una ragione più salutistica che pedagogica assecondando il mondo accademico che da anni spinge su questo versante. Naturalmente la stampa di livello sulla notizia che ha dato lo spunto alle mie considerazioni, si è accostata a pelo d’acqua proprio perché ha ritenuto di non smuoverle, le acque. E’ tutto spiegato! Se ci fosse stata la volontà di interessarsi del fenomeno le prime pagine e gli editoriali si sarebbero dovuti sprecare. Più conveniente parlare di Lautaro e soci.