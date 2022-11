Le “Corsie Sistine” dell’arcispedale di Santo Spirito in Sassia

Per la rubrica “Alesia e i suoi compagni di viaggio” ospitiamo il contributo dell’architetto Enrico Carlone sulla bellezza, l’arte e il sacro in un antico ospedale di Roma

Nel mondo cristiano medievale l’ospedale era una vera e propria istituzione religiosa e veniva costruito facendo riferimento alla cultura architettonica religiosa localmente dominante. Per questo la forma di un ospedale era assimilabile alla forma di una chiesa e questa somiglianza trovava riscontro – oltre che nei dettagli di arredo architettonico – nella presenza di un luogo fondamentale della liturgia: l’altare.

Gli ammalati, ma anche i sofferenti, i diseredati, i pellegrini, i trovatelli e gli orfani – in quanto immagine di Cristo – dovevano essere ospitati in un luogo sacro e l’altare, posto nella parte terminale della “navata-corsia” era essenziale per conferire sacralità a questo edificio e consentire agli ospiti di assistere alle funzioni liturgiche dalle lunghe file di giacigli attestati lungo le pareti.

Negli antichi ospedali, i membri delle comunità religiose che assistevano questa vasta gamma di bisognosi, prima ancora che curare e guarire, si prendevano cura delle persone. La medicina, costituita da un insieme di pratiche empiriche e rimedi naturali, era scarsamente efficace per cui il compito principale dei religiosi “curanti” era l’assistenza spirituale. Spesso la collocazione dei malati dipendeva dal loro stato di salute: se gravi venivano posti vicini all’altare in quanto più bisognosi di preghiere.

Nel Quattrocento nelle principali città italiane ed europee ebbe inizio la trasformazione degli ospedali da luoghi di generica assistenza dei più bisognosi a veri e propri luoghi di cura: gli antichi istituti furono rinnovati, si adottarono nuovi impianti planimetrici e i fabbricati divennero più ricchi di aria e di luce mantenendo tuttavia una stretta relazione con l’architettura e l’arte sacra.

L’ingresso principale dell’ospedale si trova sulla strada denominata borgo Santo Spirito e si distingue per un maestoso portale in travertino realizzato da Gian Lorenzo Bernini nel 1664 che nasconde, però, l’originario portale del ‘400 di Andrea Bregno, detto del “Paradiso” per la fine cesellatura e la ricchezza degli elementi rappresentati.

Al di sopra dei due portali, al centro di una facciata caratterizzata da un lungo porticato con pilastri ottagonali in mattoni, si innalza un grande tiburio ottagono, sempre in laterizio, sui cui lati si aprono, alternate, finestre bifore e trifore affiancate da tondi in maiolica azzurra con stemmi papali. Già all’esterno la forma ottagona del tiburio, con il suo significato simbolico (sette sono i giorni della Creazione e l’ottavo giorno è quello della Resurrezione), insieme alla sua altezza e alla sua visibilità avevano lo scopo evidente di conferire alla struttura ospedaliera una grande importanza, una dignità pari a quella di un edificio sacro.

Di fatto varcando la soglia del portale del Paradiso si ha netta l’impressione di accedere ad una chiesa a pianta centrale, non solo perché ci si trova davanti ad un altare sovrastato da un elegante ciborio, – unica opera romana attribuita all’architetto veneto Andrea Palladio – ma anche perché, alzando lo sguardo, l’interno del tiburio presenta un apparato decorativo tipico di una chiesa: prima i dipinti dei quattro evangelisti posti sui pennacchi, più in alto le nicchie con le statue degli apostoli, ancora più in alto le trifore alternate a immagini sacre e infine l’elegante soffitto ligneo cassettonato con al centro la croce Lorenese a doppia traversa incorniciata da un ottagono.

E’ avanzando verso l’altare – però – che si comprende di non trovarsi esattamente in una chiesa, perché ai lati del ciborio, sulla sinistra e sulla destra dell’altare, due grandi arcate introducono a due maestose, stupefacenti sale: le cosiddette “Corsie Sistine”.

Larghe 12 metri, alte 13 e lunghe complessivamente 120 metri circa, costituivano le due sezioni dell’Arcispedale di Santo Spirito dove la luce, l’aria e la bellezza dovevano concorrere, insieme alle poche terapie mediche possibili, alla cura dei malati.

Infatti, tra le ampie finestre poste alla sommità delle due sale – denominate originariamente Braccio di Sopra e Braccio di Sotto e poi sala Lancisi e sala Baglivi – vi è un raffinato ciclo pittorico eseguito a fresco da artisti quattrocenteschi della scuola Umbro-Romana e da discepoli di Michelozzo, del Ghirlandaio, del Pinturicchio e di Antoniazzo Romano.

Questi mille metri quadrati di affreschi, che raccontano le origini dell’ospedale e gli episodi più significativi della vita dei papi Innocenzo III e Sisto IV, erano lì per essere ammirati dai degenti distesi nei letti che si trovavano così a “leggere” la storia del luogo che li ospitava.

Si può immaginare lo stupore e il benefico effetto che poteva avere sui pazienti il fatto di trovarsi accolti e accuditi in un edificio così bello e del tutto straordinario rispetto alle loro abituali condizioni abitative e di vita: un luogo dove l’arte veniva messa a servizio della salute tanto che in queste sale un organo a canne (oggi sparito) nel corso della giornata, oltre che nelle celebrazioni liturgiche, diffondeva armonie per dare sollievo ai malati.

Spesso si legge che le “Corsie Sistine” rappresentano il primo esempio di architettura civile rinascimentale a Roma ma forse questo ospedale, come anche altri coevi, si dovrebbe “catalogare” tra l’architettura sacra e non solo per le caratteristiche architettoniche, i dipinti e le sculture in esso presenti, ma ancor più per la funzione di assistenza e di cura delle anime, più che dei corpi, delle persone che qui venivano accolte. Come nel medioevo, la centrale presenza di un altare che consentiva agli ammalati di assistere, anche dai letti, alle funzioni liturgiche regolarmente celebrate conferiva a questo edificio la sacralità propria di una chiesa.

Anche il lato corto della corsia posta a sinistra dell’altare, quella che si estende verso il Tevere, ha una sua facciata esterna assimilabile a quella di una chiesa. In realtà si tratta di una ricostruzione novecentesca, pur nelle sue forme originali, della facciata quattrocentesca demolita in occasione della realizzazione del lungotevere.

Interamente in mattoni, è caratterizzata dalla presenza di un portico sopra il quale si aprono quattro bifore architravate; in alto è conclusa da un ampio timpano con un tondo centrale.

Sotto il portico, dal portale marmoreo quattrocentesco attribuito alla scuola del Bregno, si accede direttamente alla sala Baglivi. Da qui con un solo colpo d’occhio si può apprezzare la maestosità di entrambe le sale, poste in sequenza, in tutti i loro 120 metri di lunghezza. L’unica pausa nella profonda veduta prospettica è costituita dalle alte arcate che sostengono il tiburio centrale e dalla vista laterale del ciborio palladiano che appare come un raffinato, minuscolo tempio sperduto nella monumentale bellezza delle “Corsie”.