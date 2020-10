Le conseguenze della pandemìa sulla vita dei giovani

Quando a pagare è sempre la scuola

di GIUSEPPE CAROZZA

Sono giorni estremamente complicati, quelli che stiamo vivendo e che, molto probabilmente, continueremo a vivere per ancora chi sa quanto tempo, vittime come siamo – ormai chi più chi meno – delle conseguenze nefaste provocate dalla pandemia. Tutti, a livello mediatico, sembrano avere la loro ricetta per uscirne fuori o, al massimo, per attribuire la responsabilità di quanto è accaduto e continua ad accadere, a questo o a quel fattore della nostra società. Si riflette poco però, sicuramente non abbastanza, sul fatto che il Covid-19 abbia mandato in crisi nera i due capisaldi dello sviluppo, la sanità e la scuola. Si parla molto, e giustamente, delle conseguenze economiche della pandemìa, che già sono e potrebbero

ulteriormente rivelarsi catastrofiche, ma non sul fatto che trascurare, o anche mettere sullo sfondo quei due pilastri dello sviluppo, o anche solo uno di essi, equivale ad ipotecare in negativo ogni possibilità di ripresa, proiettando sul futuro la certezza del fallimento. Una situazione critica delicatissima, che porta con sé il rischio di una vera “catastrofe educativa”, le cui conseguenze ipotecherebbero il futuro della futura generazione.

Certo quell’espressione, catastrofe educativa, può sicuramente apparire forte, ma che papa Francesco nondimeno ha voluto usare nel Videomessaggio inviato la settimana scorsa al convegno sul Global Compact on Education, il Patto educativo globale, svoltosi all’Università Lateranense di Roma, su iniziativa della Congregazione per l’Educazione cattolica. Secondo il Pontefice, <<il Covid ha accelerato e amplificato molte delle urgenze e delle emergenze che riscontravamo e ne ha rivelate tante altre. Alle difficoltà sanitarie hanno fatto seguito quelle economiche e sociali. I sistemi educativi di tutto il mondo hanno sofferto la pandemìa sia a livello scolastico che accademico>>. E se ovunque <<si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso le piattaforme educative informatiche>>, queste hanno tuttavia evidenziato la <<marcata disparità delle opportunità educative e tecnologiche>> e pure un rallentamento <<nel naturale processo di sviluppo pedagogico>> dei più giovani. Tradotto in numeri, significa che più o meno dieci milioni di bambini potrebbero essere costretti a lasciare gli studi a causa della crisi del virus, <<aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di adolescenti in età scolare esclusi da ogni attività formativa>>. Una “catastrofe educativa”, appunto, di fronte alla quale già è chiaro che <<le necessarie misure sanitarie saranno insufficienti se non verranno accompagnate da un nuovo

modello culturale>>, imprimendo <<una svolta al modello di sviluppo>> a partire dalle <<opportunità che l’interdipendenza planetaria offre alla comunità e ai popoli, curando la nostra casa comune e proteggendo

la pace>>. Ogni <<ricetta semplicistica>> sarà insufficiente di fronte a quanto stiamo vivendo, che è <<una crisi complessiva>>, in quanto <<il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale che ciò che è in crisi

è il nostro modo di intendere la realtà e di relazionarci tra noi>>. Per questo è necessario <<il potere trasformante dell’educazione>>, in quanto <<educare è scommettere e dare al presente la speranza che rompe i determinismi e i fatalismi>>, è invitare <<alla co-partecipazione e alla trasformazione della logica sterile e paralizzante dell’indifferenza in un’altra logica diversa, che sia in grado di accogliere la nostra

comune appartenenza>>. Ogni cambiamento, ha sottolineato ancora il Papa, esige <<un percorso educativo per costruire nuovi paradigmi capaci di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni alle esigenze di ogni generazione e di far fiorire l’umanità di oggi e di domani. L’educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia>>, nonché <<il naturale

antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell’io e nel primato dell’indifferenza>>. Ora, queste riflessioni da noi riprese dalla viva voce del Pontefice mediante l’acuta

analisi fatta da Salvatore Mazza sul quotidiano Avvenire dello scorso 24 ottobre, tornano come sempre di viva attualità anche per la nostra realtà regionale dove, di fronte ai rischi dell’epidemia e all’inefficienza di talune strutture pubbliche (ad esempio, quelle connesse alla mobilità), c’è come un “assalto” alle strutture scolastiche quali avamposti da chiudere prima di ogni altro, come se esse fossero il primo punto di diffusione del virus. In effetti, stando anche alle ultime decisioni prese a livello governativo e locale, a poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, già si pensa di richiuderle perché, per esempio, ci sono troppi affollamenti sui mezzi pubblici la mattina. Come se fosse colpa degli studenti che vogliono andare a scuola e non, invece, di chi non si è organizzato per tempo. È evidente che una soluzione del genere, se si vuole pilatesca o frutto di risoluzioni troppo affrettate, non potrà che tamponare delle falle nell’immediato, ma non dare mai – soprattutto ai nostri ragazzi – l’idea di una classe dirigente che metta al primo posto la loro educazione e formazione, che potrà realizzarsi pienamente solo entro un contesto di relazioni e di incontro, ovviamente rese sicure da qualunque intrusione destabilizzante, fosse pure quella di un virus che, al momento, sembra quasi invincibile.