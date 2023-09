Le congratulazioni del Senatore Matera (FdI) a Di Santo, nuovo manager della Sanità Molisana

“Voglio esprimere le mie congratulazioni al neo Direttore generale della Sanità molisana, il sannita Giovanni Di Santo. Una nomina prestigiosa che riempie di orgoglio anche la nostra terra”.

Lo afferma il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

“Di Santo è professionista di grande esperienza – prosegue – che ha svolto egregiamente, dal 2019 ad oggi, il ruolo di Direttore sanitario del San Pio.

Per questo la Giunta regionale del Molise lo ha preferito ad altri 12 candidati.

Sono certo che farà bene, in un territorio che ha bisogno delle migliori energie in un settore delicato come quello sanitario.

Auguri di buon lavoro”.