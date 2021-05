Le comunità di San Polo e Miranda in lutto per l’improvvisa scomparsa di Aldo Gianfagna

Il 37enne era molto conosciuto e stimato anche a Bojano

Due comunità in lutto, San Polo Matese e Miranda, per l’improvvisa scomparsa di Aldo Gianfagna. Il consigliere comunale di San Polo aveva solo 37 anni. Gianfagna era benvoluto e stimato da tutti non solo nel suo paese d’origine ma anche a Miranda e a Bojano. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto stamane le tre comunità e tutti coloro che conoscevano Aldo.

Anche il Gruppo folk Ru Maccature ha voluto ricordare così, con un post affidato ai social, Aldo: “Una tragica notizia ci ha svegliato questa mattina. E’ venuto mancare improvvisamente e prematuramente Il vice presidente del gruppo folk La Teglia di San Polo Matese l’amico Aldo Gianfagna. Il Gruppo Folk Ru Maccature e tutto mondo del folklore molisano piange uno dei suoi figli migliori. R.I.P. Aldo e veglia su tutti noi dalla tua posizione privilegiata”.