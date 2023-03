Le case vendute a 1 euro a Sant’Elia a Pianisi finiscono su Tik Tok e YouTube

L’iniziativa del Comune fortorino valica i confini nazionali arrivando addirittura in Spagna

Spopola sul social più in voga attualmente ovvero Tik Tok e su YouTube, valicando i confini nazionali ed arrivando addirittura in Spagna, la decisione del Comune di Sant’Elia a Pianisi di mettere in vendita alcune case del centro storico al prezzo simbolico di 1 euro.

La notizia era stata diffusa proprio dall’amministrazione del comune fortorino alla fine di gennaio, ma negli ultimi giorni è rimbalzata sui social, grazie a youtuber e tiktoker che hanno pubblicizzato l’iniziativa sul web, come riportato anche in un servizio della Tgr Molise. Si tratta di immobili di proprietà privata situati all’interno del territorio comunale.

Le linee guida e le schede di ogni immobile con le relative informazioni sono disponibili sul sito web del Comune. Tra le finalità dell’iniziativa, il recupero della funzione abitativa e rivitalizzazione del comune, mediante riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio che favorisca l’insediamento abitativo di famiglie, di attività commerciali o sociali, il recupero, la valorizzare e messa in sicurezza gli immobili, un sostegno all’economia locale attraverso l’impiego di ditte e manovalanza del posto nel processo di recupero.