Le cartoline illustrate come fonte privilegiata della storia di Toro

Presentato a Toro il volume di Giovanni Mascia e Stefano Vannozzi, Toro in cartolina – Quando i saluti viaggiavano per posta, che ha suscitato apprezzamenti e notevole interesse. Non poteva essere altrimenti, visto la caratura e l’esperienza degli autori, Mascia – profondo conoscitore e memoria storica della sua terra – e Vannozzi, appassionato cultore di storia postale, filatelia, e tutto quanto ruota attorno al mondo delle cartoline illustrate.

Sono 63 le cartoline toresi raccolte nel bel volume, di grande formato e a colori, nato da un idea di Antonio Salvatore, ed edito dalla Lampo di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Toro, il contributo del Comitato “San Mercurio” e l’apporto fondamentale di collezionisti o semplici amatori, ai quali vanno ringraziamenti non rituali, per l’interessantissimo materiale messe a disposizione.

Introdotta da un capitolo sulle peculiarità e l’importanza della cartolina illustrata in Italia, nel Molise e a Toro, con il corredo di una ricca e meticolosa bibliografia, la raccolta si snoda lungo l’arco di oltre un secolo, dal 1902 al 2011, con immagini suggestive in bianco e nero e a colori del paese di ieri e di oggi.

La carrellata accattivante, grazie alla scelta di riprodurre in dimensioni reali le cartoline, alcune della quali rare, propone nella scansione delle 63 schede l’inconfondibile profilo dell’abitato, ripreso dal lato orientale e dal lato occidentale, il convento con i santi venerati, la chiesa, il campanile, il patrono San Mercurio, il Monumento ai Caduti, Piazza del Piano, la minuscola cappella di San Rocco, gli scorci caratteristici di Via Borgo (ora via Roma), via del Convento (Viale San Francesco), il costume tradizionale e molto altro…

Un piacere per gli occhi e l’occasione di conoscere meglio il nostro mondo, grazie ai raffronti tra ieri e oggi, ai rimandi, agli indici e alle didascalie che, di volta in volta, si soffermano sui fotografi, gli editori, i corrispondenti e, naturalmente, sulle fotografie riprodotte, proponendo notizie sulla vita degli abitanti, gli intrecci sociali e la millenaria storia del paese. Insomma, Toro in cartolina: un volume che non deve mancare nello scaffale di ogni torese doc e, in genere, del molisano amante della sua terra.

