Le Carresi a UnoMattina: «Occasione straordinaria per il Molise»

Domani (20 gennaio 2020) il Molise sarà protagonista a Uno Mattina, la popolarissima trasmissione di Rai Uno. Parlando della cose belle e notevoli della nostra regione, non potevano certo mancare le Carresi che saranno presenti nel filmato di presentazione. Il collegamento avverrà alle ore 9:07 da Altilia, dove a rappresentare la Regione Molise sarà presente l’assessore Vincenzo Cotugno. Si tratta di una ribalta particolarmente importante per la regione dopo la pagina che oggi, domenica 19 gennaio, è stata dedicata da Il Sole24 Ore. E si tratta di una grande opportunità anche per la comunità delle Carresi per far conoscere la storia e la bellezza di una tradizione da garantire e tutelare.