Le caramelle ai piccoli vaccinati: la Befana dei Vigili del Fuoco al Palairino

Storicamente, e in tempi fuori dalla pandemia, si sarebbe calata dalle finestre della scuola Principe di Piemonte in piazza Monumento per lanciare caramelle ai bimbi bravi.

Già l’anno scorso a causa dell’emergenza Covid-19 e della zona rossa Termoli aveva dovuto rinunciare alla sua Befana.

Stavolta, però, la ‘nonnina’ più amata dai bimbi e realizzata dai Vigili del Fuoco ha deciso di scendere i gradoni del Palairino e distribuire caramelle, sorrisi e selfie ai bimbi che si sono sottoposti al Baby Vaccino contro il Covid-19.

Una manifestazione particolare, sentita. Perché, si sa, davanti alla Befana tutti tornano più piccoli.

“Io sono anziana ma ogni anno cerco di essere presente e partecipe, adesso più che mai visto il momento particolare che stiamo vivendo – ha affermato la Befana – anche se il posto è diverso, cerchiamo sempre di essere vicini alle persone e ai bambini.

Oggi è una giornata particolare, cerchiamo di regalare un ulteriore sorriso a tutti i bambini. Un ringraziamento ai miei amici Vigili del Fuoco che ogni anno mi aiutano con la presenza e il supporto”.