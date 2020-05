Le campane di Agnone domani su Rai1 con Alberto Angela

Domani, sabato 30 maggio, ” Passaggio a Nord Ovest ” in onda alle 11.25 su Rai Uno, parlerà di un’Eccellenza molisana, precisamente di Agnone.

Alberto Angela guiderà il pubblico all’interno dell’antica fonderia di campane di Agnone, in Molise, dove vengono create e realizzate le campane per le più prestigiose chiese del Mondo. Le campane sono lavorate a mano, ed è la mano dell’uomo che fabbrica i ‘modelli’. Nascono così quelli che sono considerati rarissimi capolavori dell’artigianato artistico ed è per questo che si è chiesti all’Unesco di includere la fonderia di Agnone tra i siti Patrimonio dell’Umanità a scopo Culturale.

Poi vi sarà altro

-Naachtun è l’ultima città dell’età d’oro dei Maya. Gli scavi in questo sito, ancora poco conosciuto, sono iniziati solo di recente. Nel cuore della foresta tropicale del Guatemala i ricercatori indagano su come questa città abbia potuto sopravvivere per quasi 200 anni dopo il crollo della civiltà Maya.

Nell’estate del 2013, in Sud Africa, sugli altipiani della regione di Johannesburg, il paleo antropologo sudafricano Lee Berger ha fatto una scoperta sorprendente nel sito della cosiddetta “Grotta della Stella Nascente”; sono emersi alla luce centinaia di reperti ossei, che hanno confermato l’esistenza di una nuova specie, battezzata Homo naledi, dal nome in lingua locale della grotta, che presenta caratteristiche intermedie tra l’Australopiteco e le prime specie di Homo.

In un’isola vulcanica e selvaggia, un uomo come tanti, Asep Lebak, con il suo cavallo bianco, sfida la giungla per percorrere le strade dei villaggi più remoti e consegnare in dono, ai bambini e gli adulti, vecchi libri recuperati. Il suo sogno è quello di permettere a tutti di avere un’alfabetizzazione, in uno dei luoghi più aspri e poveri di tutto il continente asiatico.