“Le bimbe di Castrataro”, su Instagram il fan club del giovane sindaco di Isernia

A livello nazionale come non ricordare “Le bimbe di Conte”, il fan club dell’ex presidente del consiglio che piaceva tanto alle sue simpatizzanti. Da quell’esempio, hanno probabilmente preso lo spunto, anche a Isernia, per creare su Instagram un fan club delle autonominatesi “bimbe di Castrataro”, quasi tutte donne, giovani e meno giovani, che fanno il tifo per il giovane sindaco del capoluogo pentro. Non solo donne, però, perché trai le fan di Castrataro c’è anche qualche maschietto, pure abbastanza avanti con gli anni, come l’ex presidente della Provincia, Lorenzo Coia. Insomma, è giovane e piacente, e per questo raccoglie consensi a dritta e manca, ora, però, dalle promesse bisogna passare ai fatti, quei fatti che tutti gli isernini si aspettano da Castrataro.