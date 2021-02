Le biblioteche chiudono: colpa dei giovani che non leggono più

Campobasso lotta per l’unica biblioteca rimasta

di Alessandra Iurillo

La biblioteca del capoluogo della regione Molise “Pasquale Albino” è stata istituita il 24 settembre 1861. La prima chiusura risale a circa quattro anni fa. Tutto è iniziato in seguito la Legge DelRio (L.56/2014) che toglie le competenze in ambito culturale alle Province delle Regioni meridionali che decidono di regionalizzare le biblioteche. La regione ha provato a trovare una soluzione per la biblioteca Albino, cercando di stringere un accordo con il MiBACT (il Ministero dei Beni e delle Attività culturali) che ha l’interesse di salvare il patrimonio documentario cartaceo e digitale della biblioteca. L’accordo sembrava confermato ma, colpo di scena,: il presidente della Provincia ha disdetto l’incontro previsto per il giorno successivo. Questa scelta ha causato la chiusura della biblioteca e per il personale è scattata la mobilità. In seguito il ministro Franceschini ha firmato un decreto: l’Albino è passata sotto l’amministrazione generale delle biblioteche, come sezione della biblioteca nazionale di Roma. Questo, pur essendo un passo indietro, può essere visto anche come un punto di ripartenza per riacquisire il patrimonio documentario della centenaria biblioteca molisana.

Nonostante la biblioteca oggi sia ancora chiusa al pubblico, l’interesse alla riapertura dipende anche dai cittadini molisani, che dovrebbero “battersi” al fine di riavere la possibilità di usufruire di un bene culturale così importante in Molise. Purtroppo però nel Molise quasi 2 ragazzi su 3 (dai 6 e i 17 anni) non ha letto libri non scolastici. Così parlano i dati ISTAT del 2016. Infatti il Molise è al quinto posto nella classifica di ragazzi che non hanno letto libri dopo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. È da sottolineare il fatto che queste regioni si trovano negli ultimi posti della classifica, che conta il numero di biblioteche ogni 1000 minorenni. In questa stessa classifica il Molise viene collocato in seconda posizione dopo la Valle D’Aosta. Questi dati però sono precedenti all’anno 2016 e quindi al periodo precedente alla chiusura al pubblico delle biblioteche in Molise.

I nuovi dati emersi durante la pandemia affermano che c’è stata una vera e propria inversione di tendenza. L’importanza di questi risultati è notevole se si considera che, nell’ultimo decennio, parallelamente alla rivoluzione digitale, si è registrata una crescente disaffezione verso la lettura dei libri cartacei. Questo è dato anche dal fatto che avere più tempo libero durante i mesi di lockdown ha incrementato la voglia di riscoprire l’importanza della lettura, che ci permette di vivere emozioni e di viaggiare con la fantasia restando a casa. È anche vero che le biblioteche non sono più gettonate come una volta, oltre che per la mancanza fisica di luoghi ricettivi e biblioteche, ma anche perché negli ultimi anni si stanno diffondendo i “book sharing”. Che significa book sharing? Letteralmente significa “condivisione di libri”: questo consiste nello scambiare i propri libri con amici ma anche e soprattutto con sconosciuti. Si tratta di condividere le emozioni che un libro letto suscita, non solo consigliandolo, ma anche regalandolo, per far sì che questo libro “viaggi”. L’arte del book sharing è avvenuta anche in questo periodo di pandemia, a Vinchiaturo è stato inaugurato a novembre un piccolo box, posizionato vicino alla casa dell’acqua, luogo di scambio di esperienze per stimolare la lettura dei libri e rivolto ai cittadini di tutte le età che vi possono accedere in modo diretto, veloce ed in ogni momento, seguendo semplici regole per il dovuto rispetto che i libri meritano, oltre a quelle per il contenimento del COVID-19. Ma esmepi simili si trovano anche al Parco San Giovanni del capoluogo e in numerosi altri paesi della nostra regione. Questo è un modo per sentirsi vicini e condividere qualcosa, non solo virtualmente, anche in questo periodo, in piena pandemia.