Le bellezze di Portocannone si rifanno il look, c’è il finanziamento regionale

Il sindaco Caporicci: «La costante ricerca di opportunità produce un ulteriore risultato tangibile che ci rende soddisfatti»

Anche il Comune di Portocannone potrà beneficiare del bando regionale per il recupero dei valori paesaggistici. L’annuncio è arrivato dal sindaco Giuseppe Caporicci. «E’ stata pubblicata in data odierna la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico indetto dalla Regione Molise per progetti di recupero del patrimonio paesaggistico ed architettonico. Il Comune di Portocannone nel partecipare al bando, aveva presentato un progetto per il recupero, il consolidamento e la riqualificazione dell’Arco di Borgo Costantinopoli e della Torre Dell’Orologio, che rappresentano senza dubbio il complesso architettonico più significativo della nostra Comunità, finanziato oggi con l’importo complessivo di 30mila euro senza alcun onere per il bilancio Comunale. Come previsto dal Bando infatti, l’opera sarà interamente finanziata attraverso somme riscosse dalla Regione Molise a titolo di sanzioni per abusi commessi in violazione di norme a tutela del paesaggio. Un operazione quindi dal duplice valore meritorio, nata da una valida intuizione dell’Assessore Roberto Di Baggio. La costante ricerca di opportunità per la nostra Comunità, con l’obiettivo di realizzarle senza mettere le mani nelle tasche dei Cittadini, produce un ulteriore risultato tangibile che ci rende particolarmente soddisfatti anche in considerazione dell’elevato numero di progetti pervenuti alla Regione (72 per la precisione, di cui finanziabili per ora solo i primi dieci, con il nostro in ottava posizione), riconoscimento evidente di un’elevata qualità della proposta progettuale».