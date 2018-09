Le bellezze di Larino presto in onda su Marcopolo Tv

REDAZIONE

Estendere la conoscenza su un patrimonio che necessita di essere ulteriormente valorizzato, un patrimonio vasto che comprende il Duomo, Palazzo Ducale, il Museo Civico e l’Anfiteatro Romano per citarne alcuni e che rappresenta una vero e proprio libro di storia aperto sul nostro presente, capace di raccontare una terra ricca di tradizione e cultura. Questa la mission del programma “Weekend” di Marcopolo Tv (canale 222 del digitale terrestre) le cui telecamere sono giunte stamane a Larino proprio per portare nelle case degli italiani le sue indiscusse bellezze. Nella giornata di oggi sono state effettuate le riprese che costituiranno la puntata di 24 minuti dedicata al paese di “San Pardo” che andrà in onda il 26 ottobre alle 20.20 (in replica il giorno successivo nei seguenti orari: 7.45, alle 13.15 e alle 2.55). «Il programma – spiega la giornalista Erika Mariniello, ideatrice e curatrice del programma – dà sostanzialmente dei consigli e delle idee su come passare un fine settimana in un determinato territorio, ed in questo caso abbiamo scelto Larino. Nello specifico in Molise faremo due puntate. L’altra sarà dedicata a Termoli. A Larino abbiamo effettuato un giro nel centro storico per mostrare i principali monumenti, un giro a cavallo nell’area verde del Parco delle Tre Fontane, poi abbiamo assistito alla preparazione dei cavatelli, ed infine abbiamo fatto visita a due botteghe: un’oreficeria e la falegnameria gestita dal carcere». La puntata di Termoli andrà invece in onda il giorno prima, quindi il 25 ottobre, nei medesimi orari. «Per ciò che riguarda Termoli abbiamo cercato di mettere in risalto non solo le sue bellezze ma anche le strutture ricettive, ed in particolare gli alberghi diffusi. Viva soddisfazione è stata espressa da i rappresentanti di Palazzo Ducale. «La trasmissione – ha affermato l’Assessore al turismo di Larino, Alice Vitiello – rappresenta un’altra importante opportunità per promuovere la città e il territorio attraverso un canale televisivo nazionale. E – ha proseguito Vitiello – non saremo soddisfatti fino a quando non riusciremo ad aprire e rendere fruibili ai turisti tutti i nostri siti di interesse storico e culturale. L’impegno dell’amministrazione in questa direzione sarà totale. Non saranno i vincoli e i cavilli burocratici a frenare la volontà di ridare a Larino il prestigio e il valore che merita”.