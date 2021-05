Le bellezze del Molise sul vasetto di Nutella: continua il concorso “Ti amo Italia”

Un click per sperare di vedere una foto del Molise sul barattolo della Nutella. E’ questa la trovata di marketing che la casa produttrice della crema spalmabile più amata dagli italiani, ha lanciato sui social e che in breve tempo è diventata virale. La notizia non è sfuggita neanche agli amanti del Molise (e della Nutella) che in breve tempo hanno preso d’assalto il sito per votare la loro foto preferita.

“Ti amo Italia” è il nome del contest che Nutella ha ideato per spingere i propri consumatori a scegliere la foto da far stampare sul vasetto. “Quale meraviglia vorresti vedere sul vasetto? Vota!”, il titolo che campeggia sul sito internet: ogni persona può scegliere la versione “regionale” del vasetto di Nutella che preferisce tra cui, appunto, anche la nostra regione.

Il concorso sarà attivo fino al 6 giugno… sperando che il Molise diventi il nuovo “volto” della Nutella.

