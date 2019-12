Le bellezze archeologiche di Pietrabbondante in un calendario

L’iniziativa organizzata dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali e dall’amministrazione comunale

Un calendario per mettere in evidenza le bellezze del sito archeologico di Pietrabbondante. Si terrà il 4 gennaio la presentazione del “Calendario 2020” realizzato dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali SIPBC Onlus Molise assieme all’amministrazione comunale di Pietrabbondante. La presentazione si terrà dalle 17 presso la sala consiliare del paese molisano. L’invito alla cittadinanza è a partecipare. Si tratta di uno dei siti archeologici più importanti del Molise.