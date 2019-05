Le Azalee dell’Airc per la festa della mamma

I volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro del Molise saranno nelle piazze di Campobasso e Isernia e dei principali comuni Molisani, con le Azalee della Ricerca. Il secondo appuntamento dell’anno per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatori.

Con una donazione di 15 euro sarà possibile ricevere una piantina di Azalea da donare alla propria mamma e/o alla persona più cara. La battaglia contro il cancro acquisisce ogni giorno nuovi strumenti grazie ai progressi della ricerca sostenuta dalle donazione dei cittadini. Oggi sappiamo che un tumore ogni tre potrebbe essere curato per tempo se tutti aderissimo ai protocolli di screening e di diagnosi precoce. Ma c’è di più: un tumore ogni tre potrebbe non svilupparsi per nulla se tutti seguissimo stili di vita salutari.

«I volontari dell’AIRC Molise che animano le piazze – dice la Presidente del Comitato prof.ssa Anna Maria Palmieri – vi aspettano per vivere insieme una giornata di ricorrenza e festeggiare la propria mamma».