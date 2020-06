Le associazioni datoriali tornano ad alzare la voce: “Click day e lentezza del Mosem: un disastro per le aziende”

“In riferimento alla misura “emergenza Covid-19 sovvenzioni a fondo perduto di piccola entita’ alle pmi sospese o con grave calo del fatturato” – si legge in una nota congiunta di C.n.a. Molise, Casartigiani Molise, Confartigianato imprese Molise, U.r.a. – C.l.a.a.i. Molise, Confcommercio Molise – approvata con DGR N.152 del 04/05/2020, come più volte evidenziato al Presidente della Regione Donato Toma e all’intera struttura operativa da tutte le Organizzazioni datoriali – anche tramite il Consiglio della Camera di Commercio del Molise sul problema del famigerato criterio di concessione delle agevolazioni previste dal bando in questione, noto come “click day” – oggi si aggiungono le numerose difficoltà che stanno riscontrando le aziende nella procedura di accreditamento e caricamento delle domande dovute alla lentezza del sistema informatico “MOSEM”. Difficoltà peraltro di gran lunga prevedibili, considerata la corsa contro il tempo delle migliaia di aziende che in queste ore hanno preso d’assalto il sistema informatico attraverso il quale la Regione Molise ha imposto di presentare le domande e che ha dimostrato tutta la sua inefficienza. Si ribadisce altresì, che la Regione Molise continua a non prendere in considerazione il problema di molte aree territoriali che non dispongono di una velocità di connessione adeguata. Non è plausibile che una gara possa essere falsata a causa di un “gap infrastrutturale” che non dipende dalle imprese.

Così come già ampiamente evidenziato nelle missive condivise e sottoscritte dalle Organizzazioni datoriali nelle scorse settimane, anche questa procedura, a valere sul POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020, risulta essere complessa nonostante la situazione di criticità in atto chiedesse semmai velocità e semplificazione. Ciò genera false attese da parte degli imprenditori, convinti di poter attingere alle risorse messe in campo che, tra l’altro, in realtà, sono sufficienti a soddisfare una percentuale molto bassa di imprese, vista l’esiguità dei fondi!

Considerati i tempi strettissimi, se si vogliono evitare discriminazioni tra le imprese che hanno subito in egual misura la crisi devastante che ha colpito l’economia, si supportino semmai le stesse nella prosecuzione dell’attività (finalità peraltro prevista dall’ art. 1 dell’Avviso) posticipando la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le richieste, ovvero il 12 giugno, affinchè TUTTE le imprese potenzialmente beneficiarie possano precaricare la domanda. In secondo luogo chiediamo di rifinanziare la misura in questione in quanto è evidente l’insufficienza delle risorse stanziate (euro 10.000.000,00) rispetto alla valanga di domande che verranno inoltrate. Il mondo delle imprese attende risposte concrete non giochi alla lotteria!

Ribadiamo l’urgenza, in ogni caso, del confronto con il partenariato per la programmazione immediata delle ulteriori risorse che la Regione dovrà necessariamente mettere in campo.

Certi della sensibilità che la Giunta Regionale del Molise vorrà mostrare al sistema imprenditoriale molisano, restiamo in attesa di celere riscontro”.