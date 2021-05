Oggi 24 maggio in casa Fazio a Toro si partecipa ad una festa che ha il sapore di un traguardo superato con successo. Perché il Cavaliere della Repubblica Italiana, Massimo Fazio raggiunge quota 50. Ad un amico cordiale e sempre disponibile auguriamo un giorno di festa come si conviene per queste occasioni speciali. Auguri ai quali si uniscono tutti gli amici di Toro e della Polizia di Stato.