Lazio attesa dal Cln Cus Molise, Chielli: “Gara difficile, ma vogliamo i tre punti”

Il giocatore biancoceleste presenta il confronto di calcio a cinque del girone C di A2 che si giocherà al Palaunimol mercoledì prossimo

Il Cln Cus Molise si prepara ad ospitare la Lazio mercoledì sera prossimo, 26 gennaio, al Palaunimol. I capitolini dovranno fare i conti con le squalifiche di Biscossi e Flores ma potranno contare sulla qualità, tra gli altri, di Gedson, Tiziano Chilelli e Nikao. A presentare la sfida è stato Daniele Chilelli, giocatore e factotum della Lazio. “Il bilancio della nostra stagione è ampiamente positivo – ha esordito – purtroppo nelle ultime settimane abbiamo dovuto fare i conti con il Covid che ha rallentato la nostra marcia ma siamo pronti a ripartire e ad affrontare al meglio una gara difficile come quella di Campobasso. Sarà una partita bella da giocare tra due ottime squadre. Ci sono giocatori di livello da una parte e dall’altra. Finalmente mi confronto con mister Sanginario, tecnico preparato al quale mi lega un grande rapporto di stima e amicizia, nato in occasione del corso per allenatori e durato nel tempo. Verrò a Campobasso con grande piacere, convinto che sarà una bella serata di sport. Infine, sugli obiettivi stagionali, la Lazio “proverà a raggiungere la serie A. Naturalmente non guardiamo le squadre che ci sono nel girone altrimenti diventa complicato. Proveremo a vincere tutte le partite, consapevoli del fatto che ci sono avversarie fortissime, anche più della nostra. Daremo sempre il massimo – ha concluso il giocatore biancoceleste – e cercheremo di conquistare la promozione”.