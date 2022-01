L’avvocato Franco Mancini ricorda Luigi Velardi: è andato via un grande amico

«Caro Gino, amico mio e di tanti.

Si è spenta quella voce che, nelle nostre assidue telefonate, sentivo sempre più fioca, sofferente per una malattia che, da solito guerriero, hai combattuto con dignità e fede per sette, lunghi anni.

Man mano che quella voce si affievoliva, sembravano invece ravvivarsi i ricordi comuni, le nostalgie, i rimpianti, i progetti condivisi, gli slanci, le domande inevase, i lampi di sagace ironia, la cui memoria trattenevi con tutta la flebile forza che ti era rimasta, consapevole che erano l’unico filo, dopo l’amore sconfinato di Maria, Alessia e Giovanni, per sentirti ancora parte di questa vita terrena.

Il male non ha mai spezzato la curiosità intellettuale, la brillantezza, la passione civile, che erano la tua cifra personale, e che hanno conquistato l’amicizia, l’affetto e la considerazione di tanti amici, clienti di banca, elettori, colleghi, che ti hanno conosciuto ed apprezzato come dinamico e competente dirigente ed amministratore di banca, politico di razza, allevato alla scuola di un gigante come Florindo d’Aimmo, attivo esponente del volontariato e dell’associazionismo cattolico.

La lucidità e la profondità con le quali ancora analizzavi le vicende politiche regionali, le storie individuali e collettive del popolo molisano, per il quale ti eri speso con tanta generosità e sempre da protagonista, ti hanno reso più percepibile e, dunque, più doloroso, il distacco dal mondo dei tuoi affetti.

Me ne parlavi, come al solito, a cuore aperto, senza inutili pudori, rappresentandomi l’abisso del congedo, ma anche la fierezza del vissuto ed il sostegno della Fede.

Il modo con cui la tua dolcissima moglie Maria, i tuoi impagabili figli Alessia e Giovanni, ti hanno accompagnato nel lungo tramonto di un cammino così intenso e vivace, ha lenito le ferite del corpo e dell’anima, dandoti la certezza di avere seminato bene e di lasciare un’eredità morale imponente.

Tra gli amici che faranno ala al tuo commiato, troverai il cordoglio sincero e diffuso per una perdita lacerante.

Che il viaggio ti sia lieve, quanto solare, goloso ed entusiasta è stato il tuo approccio con coloro che hanno segnato il tuo percorso, anche in mondi, come quelli della finanza e della politica, che sembrano refrattari ai sentimenti.

Anche per questo, sei stata una persona speciale».

Franco Mancini