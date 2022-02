L’avvocato di Colella dopo il Riesame: “Chiederemo un nuovo interrogatorio”

Immediata la reazione dei due difensori di Camillo Colella, a cui il Riesame di Roma ha negato la libertà. Piergerardo Santoro anticipa la richiesta di un nuovo interrogatorio:

“Già nelle prossime ore procederemo, sempre in ottica collaborativa, a richiedere un nuovo interrogatorio, che Camillo Colella intende rendere davanti all’A.G.



Resta il dispiacere per la conferma di un provvedimento che sembra assumere nel caso di specie natura punitiva ed anticipatoria di una eventuale, futura condanna che solo un giudizio di merito potrà stabilire; ciò che, in un sistema che dovrebbe fondarsi sulla presunzione di innocenza, onestamente non può che lasciare sgomenti”.



Ancora più duro il commento dell’avvocato Alessandro Diddi:

“Purtroppo non ci sorprende che il Tribunale della Libertà dopo nemmeno 24 ore abbia rigettato, allo stato ancora senza motivazioni, la richiesta di riesame presentata da Camillo Colella. E’ sempre spiacevole parlare di accanimento giudiziario, tuttavia va ribadito che Camillo Colella ha collaborato con l’Autorità Giudiziaria sin dall’inizio, fornendo un apporto conoscitivo essenziale la cui valenza non è stata adeguatamente riconosciuta. Non ci fermeremo qui e già nelle prossime ore predisporremo le ulteriori iniziative difensive necessarie a garantire al nostro assistito tutte le facoltà che l’ordinamento gli attribuisce.



Non c’è spazio nel nostro sistema penale per provvedimenti di carcerazione preventiva, attendiamo le motivazioni del Tribunale per capire come mai le esigenze cautelari, contrariamente a quanto prospettato da questa difesa, si ritengono non solo ancora attuali, a distanza di anni dai fatti contestati, ma addirittura non appagabili attraverso misure meno gravose, che debbono sempre essere preferite alla custodia inframuraria, a maggior ragione in relazione a reati economici della specie di quello per cui Colella è indagato”.