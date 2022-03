L’avvocato col bernoccolo della politica

Ricordo di Vittorio Rizzi

di GENNARO VENTRESCA

E così, il villaggio perde un’altra unità. Di rango, per la fattispecie. Vittorio Rizzi, per noi amici solo Vittorio, ci ha lasciato. Un po’ più soli e con i lucciconi agli occhi. Vittorio ha restituito la sua anima a Dio, ma in compenso ci ha consegnato il suo sorriso, le buone maniere e tanti insegnamenti che ci sono stati utili durante il nostro percorso e ancora comodi in futuro.

SINDACO

Gli fui vicino, giornalisticamente parlando, in occasione della campagna elettorale che lo vide trionfare nelle liste della Democrazia Cristiana, per fargli spalancare le porte di Palazzo San Giorgio ove entrò festeggiato da quasi diecimila schede che come coriandoli certificarono l’ineguagliabile successo. E lo fecero accomodare sulla poltrona di primo cittadino.

ASSESSORE REGIONALE ALL’URBANISTICA

Proveniva dalla Regione, dove gestì con rara maestria la delega di assessore all’Urbanistica e galleggiò senza soste nelle alte sfere dello scudo crociato, in cui si è formato, dando prova di apprendere celermente e slanci di lungimiranza politica.

Potrei aggiungere tanto e tanto altro ancora, per arricchire il suo palmares. Mi fermo alla presidenza del nucleo del Nucleo Industriale di Termoli e una elezione alla Camera, persa per un niente.

Ogni volta che debbo scrivere qualcosa che mi coinvolge emotivamente, c’è in me una riunione di condominio: cuore, testa, corpo e anima si vedono e si consultano.

Di solito è la testa quella che ascolto: mi sembra abbia idee migliori.

ECCELLENTE PENALISTA

Rispondo veloce come un soldato sull’attenti. E penso che la vita tutto sommato è sempre breve, anche se l’hai vissuta in maniera piena e per 85 anni, con energia giovanile e dignità per non farsi umiliare dalla malattia, come nel caso di Vittorio, durante i quali ha fatto infinite cose. Trovando il modo di mettere insieme la famiglia, la professione di eccellente avvocato penalista e di amministratore col bernoccolo della politica. E di guerriero che non ha mai esitato a combattere. E che non ha mai fatto sentire invisibili le persone a lui sottoposte.

FIGLIO D’ARTE

Sorrideva di buono, già dal primo mattino per il caffè con gli amici, l’avvocato Rizzi, figlio d’arte, in tutti i sensi. Suo padre Alessio primeggiò nelle cause più ardite presso il tribunale di Campobasso e, spinto dalla voglia di dare una mano d’aiuto alla sua città, divenne sindaco del capoluogo. E fu etichettato come l’uomo dai cento passi: il portone di casa e studio si apriva su Palazzo San Giorgio e sul Tribunale.

La sua vita è stata piana, neanche lontanamente sfiorata dal sospetto di poter fare la fine di Kafka, FAMIGLIA

Era bello e affascinate l’avvocato, fisico slanciato e occhi di pece. Lascia una bellissima moglie, la professoressa Mariella Pirolli, tre figli di ottimo livello professionale e sociale, Alessio, Francesca e Roberto. Congiunti e nipoti e tanti amici. Che gli hanno voluto veramente bene.

Credo che avrebbe apprezzato il modo con cui chiudo questo breve ricordo, bravo com’è sempre stato a trasformare un “addio” in un semplice “ciao”.

FUNERALI

L’ultimo saluto questa mattina, alle 11,30, nella chiesa di San Francesco, ai Cappuccini. La sua parrocchia. Fu tra i primi a scegliere di abitare in via delle Frasche. In una villa comoda, priva di sfarzi.