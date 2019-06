L’avvio dell’estate 2019 a Termoli tra luci e ombre

REDAZIONE TERMOLI

E’ una Termoli divisa tra luci ed ombre quella che viene fuori dal “report” del primo vero fine settimana dell’estate targata 2019. Sì perché se sul lungomare nord le cose vanno pressoché bene con i lidi che lentamente si stanno riempiendo di persone, le problematiche maggiori sono state segnalate sul lungomare sud, quello di Rio Vivo. E a lamentare l’assenza di chi di competenza nel far funzionare le cose non sono solo i residenti alle prese con la spiaggia sporca e l’inciviltà che regna quotidiana, ma anche i turisti. Quelli che vengono da fuori, in alcuni casi anche da Milano, e che nonostante gli oltre 700 chilometri che separano le due località scelgono Termoli «perché è bella e ci piace». Un piacere che, purtroppo, però, si scontra con l’assenza di quei piccoli e grandi servizi che fanno di una città al mare una località turistica. E dal racconto di chi ha scelto l’area camper comunale per le vacanze al mare, deve partire la presa di coscienza di una città chiamata a fare quel passo in più per migliorarsi. «Mi chiamo Ivana e vengo dall’Abruzzo – racconta – ma sono molto delusa da Termoli. La città è bellissima, talmente bella che ce ne siamo innamorati e torniamo tutti gli anni da tempo. Questo è un giardino meraviglioso che voi, però, non sapete proprio curare». Il riferimento di Ivana è alla situazione della spiaggia lasciata all’abbandono e dei rifiuti, il tutto a causa di una cittadinanza che ancora non riesce a voltare pagina rispetto al corretto conferimento della raccolta differenziata. «Soprattutto la gioventù perché c’è tanto sporco e maleducazione». «Noi veniamo tutti gli anni a Rio Vivo – racconta una turista che assieme alla famiglia arriva direttamente da Milano e che quest’anno ha deciso di scegliere Termoli non solo come tappa fino al Salento ma proprio come località di “villeggiatura con il camper” – perché ci piace immensamente. C’è quel pezzo di mare dentro gli scogli che io chiamo la piscina che è stupendo». Il tutto, però, si scontra con un assenza di servizi perché se si può fare a meno dei negozi propriamente a portata di mano («d’altronde siamo lontani dal paese»), quel qualcosa in più lo dà il posto. «Mi piace tornare qui e ci torno volentieri tutti gli anni – racconta ancora – ma questa città è trascurata, dovreste tenere più curato anche quel pezzettino di lungomare. Una verniciata non solo ai lampioni ma anche a terra non sarebbe male, attirereste di più il turista perché verrebbero ancora di più». Altro tasto dolente la mancanza di servizi all’interno dell’area camper. «Il Comune non vuole mettere le docce – continua la signora – ma per i camperisti sarebbe molto comodo, non dico addirittura il bagno ma almeno la doccia. Se vogliamo guardare paghiamo di meno rispetto ad altre località – ha proseguito – ma un pizzico di qualcosa in più sarebbe meglio. Noi andiamo anche all’estero e in Salento dove nell’unica struttura rimasta aperta perché le altre le hanno chiuse ci sono i bagni, anche quello per l’handicap, e siamo molto comodi anche sulla spiaggia». Per non parlare di Jugoslavia e Croazia decisamente anni luce avanti in termini di servizi stando al racconto della camperista. «In Jugoslavia ho scoperto che ci sono i bagni per i disabili e ho fatto la doccia per la prima volta in un bagno per disabili in Croazia, non in Italia, in Croazia che dovrebbe essere più indietro rispetto a noi». Nonostante questo, però, Termoli continua ad essere “prescelta” come luogo di arrivo per i camperisti provenienti non solo dal Nord Italia in questo inizio di stagione ma anche parecchio dall’estero. «In tanti sono stranieri – racconta il custode della struttura che è gestita dalla società Ideal Service – gli italiani, invece, ci sono principalmente nel week-end. Siamo stati penalizzati a maggio perché il cattivo tempo non ci ha accompagnato ma ci sono già parecchie richieste. D’altronde si tratta di un posto molto accogliente e tranquillo che soddisfa le loro aspettative nonostante ci sia qualche cosa da aggiungere». Di qui la richiesta alla nuova amministrazione comunale chiamata, a breve, a varare il cartellone dell’estate termolese 2019. «La nuova amministrazione deve cercare di valorizzare questa zona che è molto bella in modo che la gente resti contenta e torni a Termoli e magari, tramite il passaparola, si possa richiamare ancora più persone».