L’avventura, “l’incoscienza” e la grande paura, Sandro si racconta

REDAZIONE TERMOLI

Qualcuno diceva che “in viaggio la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia”. Una metafora che per Sandro Travaglini sembra quasi cucita addosso. Impossibile, a Termoli e non solo, non sapere di chi si stia parlando. Per giorni e giorni Sandro ha tenuto incollati amici, parenti e conoscenti ad una speranza, quello di poterlo risentire ancora una volta. Agli inizi di novembre Sandro Travaglini ha intrapreso un lungo viaggio in solitaria che lo ha portato ad attraversare Austria, Repubblica Cieca, Polonia, Ucraina, Siberia, Mongolia, Russia, Kazakistan, Iran, Turchia e Grecia. Venticinquemila e seicento chilometri macinati in sella alla sua moto che lo hanno arricchito. La sua grande passione per l’avventura è emersa nel racconto che oggi ci ha donato durante una intervista.

Mentre eravamo lì con lui diverse sono state le persone che gli si sono avvicinate per salutarlo e stringergli la mano. Proprio come si fa per le persone famose, ma lui, lo è diventato senza volerlo. La prima cosa che gli abbiamo domandato è stato il perchè dell’assenza protratta di 8 giorni da ogni contatto con la famiglia. Come un fiume in piena è iniziato il racconto della sua avventura. Sandro si è reso conto di cosa stava accadendo in Italia e della denuncia fatta dai genitori solo al confinte turco-greco. «Sono stato fermato e mi hanno indicato di seguirli. Inizialmente ho pensato di aver commesso qualche infrazione in moto e solo dopo mi hanno spiegato che ero stato segnalato come una persona scomparsa».

Tra terre bellissime, ghiaccio e tormente di neve, impossibilità di connessione e restrizioni Sandro ha affrontato un viaggio che lo ha portato a rimanere fuori dalle comunicazioni per giorni. «In una delle due volte in cui ho soggiornato in un hotel mi aspettavo di trovare il wi-fi come previsto e invece nulla è stato possibile». Ma Sandro non è uno sprovveduto. Prima di partire aveva informato la famiglia che ci sarebbe stata una “zona d’ombra” che avrebbe reso la comunicazione difficile se non nulla. Un viaggio certamente impervio, una impresa per la maggior parte di noi. Sandro Travaglini ha dovuto affrontare diverse rotture alla moto con il motore che si è ghiacciato in viaggio, uno shock termico, ustioni da freddo e dolore fisico che conserva ancora adesso nella gamba destra. Ma questo viaggio lo ripeterebbe oggi stesso. «Non ci deve essere la paura di uscire fuori dal nostro paese e andare in questi luoghi. Le guerre sono politiche. Io sono stato avvolto dall’enorme accoglienza di questi popoli. Certo sono stato fortunato a non imbattermi in qualche commando armato ma l’ospitalità che ho ricevuto in queste terre mi rimarrà per sempre dentro».

Abbiamo chiesto a Sandro se nel suo lungo viaggio abbia mai avuto qualche ripensamento e ci ha confessato che l’unico momento in cui gli sono saltati i nervi è stato per le condizioni pessime della strada. Un’ora di racconti, di sensazioni e di emozioni che Sandro ci ha trasmesso e che cerca di trasmettere ogni giorno alle tante persone che lo seguivano e che hanno iniziato a seguirlo attraverso il suo diario di bordo scritto durante il viaggio e che sta continuando a postare su Facebook.

E allora se è vero che le persone non fanno i viaggi ma che sono i viaggi che fanno le persone lo è ancor di più per questo giovane 38enne che è riuscito in una impresa certamente personale ma sicuramente grandiosa per ognuno di noi. Intanto ha già gli occhi puntati verso il futuro. Ha in mente di partire per l’Africa il prossimo ottobre. In bocca al lupo Sandro.