Lavoro, Tartaglione (FI): dati Cgia devastanti, Governo cambi rotta

“La Cgia di Mestre ha fornito delle previsioni devastanti sul piano occupazionale, circa 1 milione di posti di lavoro perduti entro l’anno. Questo impone delle scelte veloci e di sistema. La triade di decreti fin qui approvati dal governo ha avuto una portata insufficiente”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. “Al contrario di quanto avvenuto in altri Paesi, tipo la Germania dove negli ultimi giorni è stata messa in campo una imponente iniziativa per stimolare i consumi (anche da noi tema doloroso, come testimoniano le rappresentanze degli esercenti) che interviene sul taglio, di tre punti di Iva -continua Tartaglione-. Questa è la ‘coda’ di una serie di misure volte a ridare respiro alle imprese, con una significativa liquidità, e alle famiglie. In Italia, purtroppo, siamo indietro”. “Forza Italia ha chiesto da giorni una seria opera di snellimento fiscale, partendo dalla cancellazione dell’Irap. Così come è necessario estendere anche al comparto professionale i ristori a fondo perduto. Aver escluso dalla misura, inoltre, le imprese con fatturato superiore a 5 milioni l’anno appare limitativo e poco rispondente alle necessità vere provenienti dalle imprese, che in questo modo faticheranno non poco a mantenere i livelli occupazionali. Su cui gravano anche i ritardi della cassa integrazione in deroga. Il governo ha il dovere di raccogliere queste istanze. Se si verificherà un aggancio tra disoccupazione e l’edizione dei risparmi per molte famiglie, in autunno il Paese potrebbe essere attraversato da tensioni sociali”, conclude Tartaglione.