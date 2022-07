Lavoro, progetti di utilità diffusa: destinati oltre 1,5 milioni nella convenzione tra Regione e Comuni

In relazione al Piano regionale per le politiche attive del lavoro, l’Esecutivo regionale ha approvato: lo Schema di convenzione tra la Regione Molise e le Amministrazioni comunali, predisposto dalla Struttura tecnica del Servizio Politiche per l’occupazione, per l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di utilità diffusa, approvato con D.G.R. n. 323 del 5 ottobre 2021, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati; lo schema di Avviso pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali, relativo alla “Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per l’inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di Progetti ad utilità diffusa”; il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di utilità diffusa di cui all’Avviso pubblico già menzionato. All’Avviso in questione sono destinate le residue risorse finanziarie del Piano regionale delle Politiche attive del lavoro, pari all’importo di 1.513.172,00 euro.