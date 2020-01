Lavoro part time in soccorso del Reddito di cittadinanza

Le agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori con reddito di cittadinanza (Rdc) potranno essere mantenute in caso di trasformazione a part time, ma solo per ipotesi ben definite. A partire dal 15 novembre scorso, i datori di lavoro interessati possono accedere all’incentivo per l’assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (legge n. 26/19).

Sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato (anche in somministrazione), compresi l’apprendistato e i rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, di lavoro domestico, quelli dirigenziali e le prestazioni di lavoro occasionale cd “PrestO”. In caso di somministrazione di lavoro, il rapporto tra agenzia e lavoratore non potrà che essere a tempo indeterminato, mentre le singole missioni presso l’utilizzatore potranno essere a termine. In questo caso, come noto, il beneficio sarà computato in capo all’utilizzatore, così come la verifica del rispetto dei limiti de minimis.

L’incentivo potrà essere mantenuto, in misura proporzionalmente ridotta, allorquando il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno, sia poi trasformato in rapporto part-time. Si tratta di casi particolari nelle quali la trasformazione del rapporto avviene per iniziativa del lavoratore in virtù di una sua specifica situazione soggettiva degna di tutela e non, certo, di un’esigenza organizzativa del datore di lavoro. Le fattispecie sono quelle per i lavoratori che hanno dirittoalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro al tempo parziale, a causa della ridotta capacità lavorativa derivante dagli effetti invalidanti di patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o terapie salvavita; in luogo del congedo parentale, o entro i limiti del congedo ancora spettante con una riduzione d’orario non superiore al 50%; lavoratori ai quali è riconosciuta la prioritànella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro al tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, ovvero nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente totalmente inabile al lavoro, in situazione di gravità e in condizioni di non autosufficienza; lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap in situazione di gravità.