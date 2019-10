Lavoro, mezzo milione in più per l’area di crisi complessa del Molise: esultano Fanelli e Facciolla

Grazie ad un emendamento del senatore Pd Nannicini

“Incrementato di mezzo milione di euro il fondo destinato all’Area di Crisi Complessa del Molise, – ha commentato il capogruppo del Pd in consiglio regionale Micaela Fanelli – grazie a un emendamento del senatore del PD, Tommaso Nannicini.L’emendamento di fatto riformula anche la giusta nomenclatura per la definizione dell’area geografica interessata dall’area di crisi.Non più “area di crisi industriale complessa di Isernia”, ma “area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell’indotto”, significa non solo includere nello specifico #Pettoranello, ma consente di fare chiarezza sulla delimitazione di un territorio che ha precise necessità.Una soluzione concreta, percorribile, sicura e che consentirà un altro anno di mobilità in deroga per i lavoratori della ex #Ittierre, che era stata interrotta e che, senza il superamento del dettato normativo, non avrebbero potuto beneficiare degli ammortizzatori.Per aver accolto la nostra proposta e per tutto l’impegno profuso, il mio grazie sentito va al senatore Tommaso Nannicini e a tutta la squadra del partito e in particolare Nicola Messere, Fabio Antonilli, Carlo Veneziale e Giovanni Lattanzi.Continueremo ogni giorno – ha concluso la Fanelli – a essere vigili sui diritti e le esigenze dei lavoratori.

“Grazie all’emendamento del senatore PD Tommaso Nannicini inerente gli ammortizzatori sociali, agli ex lavoratori della Gam – ha dichiarato il consigliere regionale Vittorino Facciolla – saranno riconosciuti 500 mila euro in più quale incremento del fondo destinato all’area di crisi complessa del Molise.Il lavoro è un tema che pervade il Partito Democratico fin dalle fondamenta ed oggi ne abbiamo avuto ancora una volta la prova, con i fatti e non con gli slogan.L’aumento dei fondi per l’area di crisi – ha concluso – è un segno di attenzione per il Molise, ciò vuol dire che il lavoro di squadra tra territorio e nazionale ha funzionato e sta dando i suoi frutti”.

“Avevo preso un impegno – ha dichiarato il Sen. Tommaso Nannicini, presentatore dell’emendamento approvato questa sera, lunedì 21 ottobre, in commissione, dell’area di crisi- e appena possibile abbiamo cercato di dare una risposta positiva. L’aumento dei fondi per l’area di crisi è un segno di attenzione per il Molise, il lavoro di squadra territorio e nazionale ha funzionato, continueremo in questa modalità operativa per portare avanti le battaglie che dal Molise ci arrivano e per dare risposta ai lavoratori e ai cittadini”.