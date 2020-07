Lavoro, l’ex assessore Mazzuto “premiato” con 12mila euro di liquidazione

Oltre al danno, la beffa. E’ proprio il caso di dirlo. L’ex assessore della Lega Luigi Mazzuto è stato per due anni assessore al Lavoro della Regione Molise. Producendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Tanto che la stessa maggioranza in consiglio regionale ne ha “chiesto la testa”. E Mazzuto è stato effettivamente “licenziato” dal governatore Toma. Principalmente per gli scarsi risultati ottenuti nel suo settore di competenza. Nessuna vertenza è stata risolta, anzi la situazione lavorativa in Molise è nettamente peggiorata. Però Mazzuto è stato “premiato” dalla Regione Molise. Con determina 235 dell’8 luglio, la Regione ha riconosciuto all’ex assessore un assegno di fine mandato di 12mila euro lordi. Inoltre all’ex assessore al Lavoro sono stati rimborsati i contributi versati pari ad € 12.672,00 che non hanno dato luogo a nessun requisito contributivo.

Insomma l’ennesima beffa per il popolo molisano.

