Lavoro, la 3g S.p.A. cerca 100 operatori telefonici in Molise

«L’attuale contesto di progressivo controllo della pandemia sta generando nuove opportunità per le aziende erogatrici di servizi e, di conseguenza, opportunità occupazionali. La 3g S.p.a., realtà produttiva con una presenza sul territorio italiano ventennale, ha avviato la ricerca di 100 operatori telefonici per l’attività di promozione e vendita di prodotti e servizi innovativi legati al mondo dell’intrattenimento e della pay TV per una grande azienda italiana di telecomunicazioni. L’attività lavorativa potrà svolgersi in formula mista: alternando periodi di lavoro in presenza presso la sede aziendale di Campobasso, che in lavoro da casa. “Desideriamo incontrare donne e uomini motivati, senza limiti di età, ad intraprendere un percorso professionale insieme a noi, in cui la formazione continua, la flessibilità dell’orario lavorativo, così come il pagamento mensile garantito sono i capisaldi di questa azienda” le parole di Andrea Palombizio, responsabile dell’appalto che 3g gestisce da anni in partnership con il cliente, e continua “3g punta molto sul personale, cerchiamo persone desiderose di imparare e mettersi in giorno, orientate al miglioramento continuo e che guardino con entusiasmo alla possibilità di sviluppare nuove competenze grazie anche a piani formativi professionali di upskilling e reskilling”. Se vuoi lavorare con noi visita il nostro sito internet www.3gspa.net e candidati nella sezione ‘Lavora con noi’».