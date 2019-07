ISERNIA

Inoltre, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, invece, hanno denunciato l’amministratore di un’azienda agricola per violazione della normativa riguardante “l’idoneità della mansione svolta”. Nel corso dell’attività di accertamento venivano riscontrate irregolarità sia per l’azienda stessa che per i lavoratori impiegati, determinando la contestazione di ammende per un importo complessivo pari a 5mila euro.