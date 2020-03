Lavoro in tempo di Covid19, la “ricetta” della Uil

Il sindacato Uil Fpl, facendo seguito alle disposizioni contenute nella Direttiva n. 1/2020 e nella circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di promozione e potenziamento del ricorso al lavoro agile ed individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso senza distinzione di categoria di inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro, in considerazione del perdurare dello stato emergenziale e del perdurare della chiusura delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni in attuazione al Decreto Legge n.6 del 23 feb 2020 e successivi provvedimenti attuativi, nonché al D.P.C.M. 4 marzo 2020 e Decreto Legge 9/2020 e da ultimo al D.P.C.M. 08 marzo 2020, privilegiano modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni lavorative, in un momento delicato come quello che si sta delineando nell’ambito della cosiddetta “emergenza coronavirus”.

Pertanto, il sindacato chiede di attivare subito, l’applicazione del lavoro agile, dandone la più ampia diffusione nei confronti dei lavoratori di Codesto Ente, senza prevedere limiti di giornate lavorative da svolgere in lavoro agile né limite di distanza dal domicilio alla sede di lavoro.

In questo stato di criticità siamo consapevoli di quanto sia fondamentale continuare a garantire il servizio nelle nostre sedi di lavoro ma al contempo è necessario garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di poter svolgere al meglio il proprio lavoro anche attraverso idonee misure di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di contenimento del rischio di contagio.

Proponiamo inoltre di attivare un sistema organizzativo che possa permettere un accesso filtrato ai servizi, eventualmente individuando un unico punto di contatto (front office) che permetta di gestire i flussi degli utenti e limitare il più possibile gli accessi degli stessi presso le strutture solo se strettamente necessari, sensibilizzando in tal senso la popolazione. Si suggerisce di implementare, ove possibile, la pulizia dei locali, dotando i lavoratori di idonei D.P.I. come previsto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione.