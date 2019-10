Lavoro e sanità, cittadini esasperati. Greco: «Sfiducia a Toma»

Il capogruppo dei 5 Stelle: «Ragioniamo sulla sfiducia»

I cittadini molisani sono esasperati per le tante vertenze di lavoro aperte e per la sanità che non funziona. Ieri, martedì 1° ottobre, la protesta per il reparto di senologia di Isernia e il governatore non ha fornito spiegazioni. Duro intervento di Andrea Greco: «Toma ha fallito, ragioniamo su mozione di sfiducia».

In foto un momento della protesta di ieri, martedì 1° ottobre, davanti al consiglio regionale.

IN ALTO IL VIDEO CON GLI INTERVENTI DI TOMA E GRECO