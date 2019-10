Lavoro e dignità oltre le sbarre: la storia di Gennaro

Una lettera per ringraziare chi ha avuto fiducia in lui: «Il vostro incoraggiamento mi ha dato la forza di andare avanti facendomi dimenticare il passato»

ANTONIO DI MONACO

Dicevano gli antichi che «porta itineris dicitur longissima esse». Non c’è nulla di così lungo da passare come una porta. Quella di Gennaro è fatta di sbarre e pochi metri quadrati di cemento e gli è stata aperta dal lavoro per ritrovare la dignità e, in futuro, la libertà perduta in carcere. Lui ha avuto la forza di guardare avanti e, da tre anni, si occupa della pulizia del centro storico di Campobasso con la Sea (la municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale) e ha voluto ringraziare, con una lettera aperta, gli abitanti di quella zona per averlo accolto con grande calore umano.

«Con il passare del tempo ho avuto occasione di ammirare tutte le bellezze di questa città e ne sono rimasto affascinato – scrive Gennaro – insieme con l’educazione di tutti voi cittadini che con gentilezza vi siete presi cura di me, rincuorandomi, e questo mi sta permettendo gradualmente di reintegrarmi nella società. Per me è diventato fondamentale rendermi utile a voi per un mio reinserimento in un futuro di vita migliore. Passare ogni giorno nei vicoli del centro storico è una sensazione piacevolissima… Come non pensare ai forni che nei giorni primaverili diffondono il profumo del pane e, alzando gli occhi, alla vista della Madonna dei Monti che osserva questa amata città che tutto il mondo ci invidia. Poi, rivolgendo un pensiero a Te, Madonna dei Monti, io rimango sempre un tuo fedele e ti chiedo, di cuore, di vegliare sempre su questa città in cui abbiamo tanto bisogno di Te. Poi, salendo c’è il castello Monforte da cui si gode di una vista meravigliosa, tanto da toccare il cielo con un dito. Ormai tutto mi è entrato nel cuore e non ne uscirà più. Come non ringraziare voi che dal primo giorno vi siete presi cura di me accogliendomi con affetto e stima. Il vostro incoraggiamento mi ha dato la forza di andare avanti facendomi dimenticare il mio passato. Saluto – conclude Gennaro nella lettera – calorosamente voi, semplici cittadini; i negozianti, il comitato del borgo antico di via Ziccardi per avermi dato la possibilità di una nuova prospettiva e la speranza di una vita nuova e migliore». Il carcere, la chiusura più totale, la pena, l’espiazione, la costrizione, la voglia di evadere nell’immaginazione, come nello splendido libro di Jack London “Il vagabondo delle stelle”, può trasformarsi in una giustizia che educa e accoglie. Ed è sicuramente più efficace di una giustizia che vuole solo punire.