Lavoro, due posti presso il Comune di Campobasso

Il Comune di Campobasso rende noto che attraverso Lavorint S.p.a., Agenzia per il Lavoro del gruppo Attal, ha avviato la selezione di n. 2 unità di personale: n. 1 Istruttore amministrativo categoria C1; n. 1 Istruttore contabile categoria C1 che saranno impiegate per la realizzazione del progetto “MolisCTE – La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso” finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l’8 settembre 2023. Gli avvisi sono consultabili ai link appositi pubblicati sul sito dell’ente