Lavoro, avvio a tirocini formativi extracurriculari

Opportunità occupazionali: avviso indirizzato a persone, aziende ed enti interessati ai tirocini o alla loro utilizzazione. Il tirocinio formativo consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante, che già ha assolto all’obbligo formativo, si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. Costituisce un’occasione per entrare direttamente a contatto con il mondo del lavoro acquisendo una specifica professionalità, permettendo di verificare l’affinità tra la propria preparazione e le aspirazioni, apprendendo capacità e competenze necessarie per l’attività lavorativa ma al contempo percependo una indennità di partecipazione con una durata massima di 12 mesi o per alcune casistiche anche di 24 mesi. Il Consorzio Libere Imprese, attraverso convenzioni stipulate con aziende ospitanti e ad una attento e curato progetto formativo e di orientamento, offre un’interessante opportunità rivolta a soggetti disoccupati (D.Lgs 1508/2015), lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori a rischio disoccupazione, soggetti occupati ma in cerca di nuova occupazione, soggetti disabili o svantaggiati tra cui anche richiedenti protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e vittime di violenza e di grave sfruttamento. Per attivare un tirocinio, conoscere le possibili opportunità di inserimento in azienda o per maggiori informazioni sulla normativa, gli interessati: persone, aziende ed enti, possono rivolgersi al Consorio Libere Imprese, che mette a disposizione la sua grande esperienza e professionalità. Contattare la sede Cli di Campobasso allo 0874/482494