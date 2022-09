Lavoro, Anas cerca personale per la stagione invernale

Anas S.p.A. ricerca Operatori Specializzati per le esigenze connesse con la stagione invernale 2022/2023. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: assicurare attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali; garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale

REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE

a) essere cittadino italiano, soggetto appartenente all’Unione Europea o extra-comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) essere in possesso di patente di tipo C o categoria superiore abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi;

c) aver assolto l’obbligo scolastico.

Ai fini assunzionali i candidati selezionati dovranno produrre idonea certificazione che attesti l’insussistenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne penali ed essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni di Operatore Specializzato. Tale idoneità, propedeutica all’assunzione, sarà rilasciata, a cura della Società, a seguito di visita medica preventiva a cui il candidato dovrà sottoporsi.

Gli accertamenti sanitari saranno intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro in riferimento ai rischi specifici della mansione, l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti, in conformità alla normativa vigente. Le spese mediche sono a cura della Società.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La graduatoria sarà redatta secondo la Valutazione Titoli: comprovata esperienza maturata dal candidato alla guida degli automezzi con il ruolo di operatore specializzato attestata dallo stesso nelle seguenti modalità (punti 100), ovvero numero di giornate di lavoro;

Prova pratica: i candidati risultati idonei alla selezione, secondo la modalità sopra rappresentata, prima dell’assunzione dovranno effettuare una prova di capacità dell’utilizzo del mezzo operativo sgombraneve e/o spargisale ANAS. Detta prova non sarà sostenuta dai candidati che, nel corso degli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano svolto la medesima attività lavorativa. Non seguirà assunzione qualora detta prova non dovesse essere superata.

Se si è in possesso dei requisiti richiesti, basta selezionare questa offerta e candidarsi entro il 07/10/2022. La candidatura può essere presentata attraverso il sito di web recruting selezionando “Operatore Specializzato Stagionale 2022/2023”.