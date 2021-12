Lavoro, 35 posti presso i Centri per l’Impiego del Molise: c’è l’Avviso

Scadenza a fine febbraio, stanziati un milione e 400mila euro

I Centri per l’Impiego del Molise, come noto, hanno bisogno di essere potenziati. E in tal senso, la Regione Molise, ha emanato un Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 35 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, categoria C e D presso l’amministrazione regionale per il potenziamento dei Centri per l’Impiego.

La determina contenete l’Avviso pubblico è firmata dal Direttore del III Dipartimento Claudio Iocca e porta la data di oggi, 27 dicembre.

Tra le premesse, le Delibere di Giunta 172/2021 e 302/2021 con cui è stato adottato il Piano triennale dei

fabbisogni professionali 2021 – 2023 che, tra le iniziative occupazionali previste per l’anno 2021, ha

approvato anche la procedura concorsuale dedicata al potenziamento dei Centri per l’impiego regionali.

Per le nuove assunzioni il Servizio Politiche per l’occupazione ha rappresentato che la quota da destinare al budget assunzionale per il potenziamento in termini di risorse umane dei Centri per l’impiego corrisponde alla somma di € 1.397.379,90.

I 35 posti messi a concorso sono così suddivisi:

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo

professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “C1”, presso l’Amministrazione

regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258, della L. n.

145/2018);

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo

professionale “tecnico informatico”, posizione economica “C1”, presso l’Amministrazione regionale

finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018)

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 11 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo

professionale “operatore mercato del lavoro”, posizione economica “C1”, presso l’Amministrazione

regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258, della L. n.

145/2018);

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 2 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo

professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “D1”, presso l’Amministrazione

regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258, della L. n.

145/2018);

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo

professionale “specialista informatico”, posizione economica “D1”, presso l’Amministrazione

regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258, della L. n.

145/2018);

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 18 unità di personale con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo

professionale “specialista in mercato e servizi per il lavoro”, posizione economica “D1”, presso

l’Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego (art. 1, comma 258,

della L. n. 145/2018);

Per presentare la domanda c’è tempo fino a fine a febbraio (60 giorni dalla data di pubblicazione).

