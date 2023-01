Lavori utilità diffusa a Isernia, la Calenda precisa

In merito alla questione dei LUD (Lavori di Utilità Diffusa) riguardante il Comune di Isernia, l’assessore Mena Calenda fa presente quanto segue per opportuna chiarezza:

“Di fatto i progetti sono stati prorogati con un primo provvedimento di 6 mesi e con un secondo di 75 giorni. Pertanto – al di là di quanto sarebbe stato fatto presente in queste ultime ore con notizie senza fondamento – le scadenze dei Lavori di Utilità Diffusa nel Comune sopra indicato sono previste entro novembre 2023”.

Ciononostante l’assessore della Regione Molise, Filomena Calenda, sottolinea che l’assessorato è già al lavoro per intercettare “nuove ed ulteriori risorse utili a riaprire eventuali nuovi termini per garantire una continuità ulteriore dell’occupazione destinata ai lavoratori impegnati in questi mesi. Sia per assicurare un sostegno al reddito a coloro che sono ancora disoccupati o inoccupati, sia perché il loro operato ha permesso di valorizzare il livello dei servizi resi ai cittadini”.