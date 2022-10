Lavori urgenti sulla strada comunale Calvario, stop alla circolazione da lunedì 10 al 21 ottobre

La società procederà all’esecuzione delle opere di adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal ponte San Pietro alla Zona industriale di Campobasso

La Società ATI Ingegneri Loy Donà & Brancaccio LDB S.p.a. – Brancaccio Costruzioni Generali Sp.a. – GF Costruzioni S.r.l. ha comunicato al Comune di Campobasso che procederà all’esecuzione dei lavori di adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal ponte S. Pietro alla zona industriale – tangenziale nord di Campobasso, dal giorno 10/10/2022 al giorno 21/10/2022.

Tali lavori rivestono carattere d’urgenza e per procedere alla riorganizzazione della viabilità veicolare e all’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante il divieto di transito in C.da Calvario, è stata richiesta al Comune di Campobasso l’adozione di specifica ordinanza che in data 6 ottobre 2022, il dirigente e Comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, ha provveduto a emettere.

L’ordinanza stabilisce, dalle ore 8.00 di lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 20.00 di venerdì 21 ottobre 2022, l’istituzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale, nel tratto di C.da Calvario dal civico 116 al civico 122/A.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della segnaletica prevista sia dal codice della strada, almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori, sia dal d. lgs. 81/2008 relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e ad approntare tutte le misure che garantiscono la sicurezza della circolazione.