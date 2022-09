Lavori urgenti di Molise Acque, ridotto il flusso idrico in alcuni Comuni del basso Molise

Flusso dell’acqua ridotto da domenica al 23 settembre in alcuni Comuni del basso Molise. E’ la decisione assunta da Molise Acque per poter effettuare i lavori indifferibili di sostituzione delle valvole a triplo eccentrico all’interno del nodo 688 in agro del comune di Sant’Angelo Limosano.

In particolare il flusso idrico sarà ridotto a Guardialfiera dalle ore 20:00 del giorno 18 settembre 2022 si procederà alla sospensione del flusso idrico dall’acquedotto Molisano Centrale; nei comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli che dalle ore 20:00 del giorno 18 settembre 2022 si procederà alla riduzione del flusso idrico di circa 35+40%.

“Pertanto – avvisa Molise Acque – si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flussoidrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella giornata del 24 settembre 2022”.