Si avvisa la cittadinanza che mercoledì 30 novembre, a causa di urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione della condotta idrica in via XXIV Maggio (incrocio con via Fortini), dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e comunque fino al termine dei lavori, sarà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti vie: via XXIV Maggio, via Berta, corso Garibaldi, via Libero Testa, via Veneziale, corso Risorgimento.